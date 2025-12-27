Кэш Патель заявил о переезде ФБР из здания Гувера ближе к Белому дому

Он напомнил, что ранее на строительство новой штаб-квартиры планировали потратить почти 5 миллиардов долларов, а открыть её собирались только в 2035 году. От этого проекта отказались и выбрали другое решение — переезд в здание Рональда Рейгана, расположенное недалеко от Белого дома. Так удалось сэкономить бюджетные средства.