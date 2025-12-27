Ричмонд
Кэш Патель заявил о переезде ФБР из здания Гувера ближе к Белому дому

ФБР покидает здание Гувера в центре Вашингтона. Об этом объявил директор бюро Кэш Патель. Решение связано с критикой архитектуры здания, которую ранее высказывал президент США Дональд Трамп.

Источник: Life.ru

«После 20 лет неудачных попыток мы завершили разработку плана по закрытию штаб-квартиры в здании Гувера», — сообщил Патель в соцсети X.

Он напомнил, что ранее на строительство новой штаб-квартиры планировали потратить почти 5 миллиардов долларов, а открыть её собирались только в 2035 году. От этого проекта отказались и выбрали другое решение — переезд в здание Рональда Рейгана, расположенное недалеко от Белого дома. Так удалось сэкономить бюджетные средства.

«Переход начинается немедленно вместе с необходимыми улучшениями инфраструктуры и для безопасности, которые уже идут», — сказал Патель и добавил, что здание Гувера будет закрыто навсегда.

В октябре начались работы по сносу части Белого дома для строительства нового бального зала, хотя Трамп обещал не трогать историческую структуру здания. Он опроверг слухи о том, что зал стоимостью 300 миллионов долларов будет назван в его честь, заявив журналистам, что таких планов у него нет.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

