Трамп пока не планирует признавать Сомалиленд

В пятницу Израиль официально признал Республику Сомалиленд независимым государством, израильский премьер Биньямин Нетаньяху и президент самопровозглашенной республики Абдирахман Мохамед Абдуллахи подписали совместную взаимную декларацию о признании. Израиль стал первым государством в мире, признавшим Сомалиленд. Власти Сомали категорически отвергли «посягательство на суверенитет со стороны Израиля».
«Просто скажите: “Нет, запятая, не сейчас”, — цитирует американского лидера газета New York Post.
Как пишет издание, которому Трамп ответил по телефону, президент США спросил вслух на своем гольф-поле, знает ли кто-нибудь, где находится Сомалиленд.