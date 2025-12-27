Ричмонд
+5°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пока не планирует признавать Сомалиленд

ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не планирует вслед за Израилем признавать Сомалиленд.

Источник: Reuters

В пятницу Израиль официально признал Республику Сомалиленд независимым государством, израильский премьер Биньямин Нетаньяху и президент самопровозглашенной республики Абдирахман Мохамед Абдуллахи подписали совместную взаимную декларацию о признании. Израиль стал первым государством в мире, признавшим Сомалиленд. Власти Сомали категорически отвергли «посягательство на суверенитет со стороны Израиля».

«Просто скажите: “Нет, запятая, не сейчас”, — цитирует американского лидера газета New York Post.

Как пишет издание, которому Трамп ответил по телефону, президент США спросил вслух на своем гольф-поле, знает ли кто-нибудь, где находится Сомалиленд.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше