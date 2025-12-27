Ричмонд
CNN: в Европе боятся, что Трамп поведет себя непредсказуемо с Зеленским

Европейские политики опасаются, что встреча Зеленского с Трампом может иметь непредсказуемые последствия.

Источник: Аргументы и факты

Европейские политики выражают обеспокоенность возможными последствиями предстоящей встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, в Европе опасаются непредсказуемого развития событий после этого контакта.

По данным собеседников канала, европейские представители в целом положительно оценивают текущую динамику отношений между Вашингтоном и Киевом, считая её конструктивной. В то же время они отмечают, что любые переговоры с действующим президентом США несут элемент неопределённости, а их результат трудно заранее спрогнозировать.

Дополнительную тревогу усиливают недавние заявления Дональда Трампа, в которых он подчеркнул, что предложенный Владимиром Зеленским мирный план по урегулированию конфликта на Украине не имеет значения без его одобрения. Эти слова, по мнению европейских наблюдателей, подчёркивают ключевую роль американского лидера и повышают уровень риска, связанного с предстоящей встречей.

Ранее Трамп сообщил о намерении в ближайшее время провести разговор с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, соответствующие контакты находятся в стадии планирования.

