Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский сменил военный стиль одежды на более сдержанный костюм по просьбе своей супруги Елены, а не из-за конфликта с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом рассказал украинский дизайнер Виктор Анисимов, пишет издание iRozhlas.
С началом спецоперации на Украине Владимир Зеленский отказался от классического костюма и стал появляться в одежде милитари.
«Но когда острая и интенсивная фаза войны завершилась, президент снова начал активно ездить по миру для участия во встречах, и контраст между ним, первой леди и остальными членами делегации стал слишком заметным», — отметил Анисимов.
По словам дизайнера, идея обновить стиль украинского лидера появилась в начале 2025 года. Инициатором выступила Елена Зеленская. В запросе, который Анисимов получил в январе, указывалось, что одежда президента должна оставаться удобной, отражать ситуацию в стране, но выглядеть более официально.
К моменту скандала в Овальном кабинете в конце февраля, когда Зеленского упрекнули в неуважении из-за отсутствия костюма, работа над новыми моделями уже активно велась. Они были полностью готовы в марте. Анисимов подчеркнул, что смена стиля никак не связана с конфликтом в Белом доме и была запланирована заранее.
«На самом деле новый костюм Зеленского прошёл три этапа, постепенно становясь ближе к гражданскому стилю. Первый вариант сохранял элементы милитари, но включал и формальные детали — постепенно менялись воротник и лацканы», — пояснил дизайнер.
Напомним, глава киевского режима не стал надевать костюм на похороны Папы Римского Франциска. Вместо традиционного брючного костюма на траурное мероприятие он предпочел нарядиться в черное пальто-рубашку, причем мятое.