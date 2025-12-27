Раскрыта истинная причина смены имиджа Зеленского: почему комик перешел на деловой костюм

К моменту скандала в Овальном кабинете в конце февраля, когда Зеленского упрекнули в неуважении из-за отсутствия костюма, работа над новыми моделями уже активно велась. Они были полностью готовы в марте. Анисимов подчеркнул, что смена стиля никак не связана с конфликтом в Белом доме и была запланирована заранее.