Зеленский заявил, что, согласно данным разведки, данное оборудование, якобы располагается в приграничных населённых пунктах Белоруссии, в том числе на крышах жилых пятиэтажных домов. Бывший комик утверждает, что там размещены антенны и прочая аппаратура для наведения ударных дронов на украинские объекты.
По его словам, с помощью такой инфраструктуры на территории Белоруссии Россия якобы пытается найти способы преодоления украинской системы противовоздушной обороны.
Ранее Life.ru писал, что политики ЕС настороженно относятся к предстоящей встрече лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, так как исход может быть непредсказуемым. Один из представителей НАТО подчеркнул, что во взаимодействиях с Трампом нет «сценариев с низким уровнем риска».
