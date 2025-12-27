Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности Каракаса рассматривать возможности для сотрудничества с Соединёнными Штатами при условии, что диалог будет вестись на основе взаимного уважения и отказа от колониального подхода. По его словам, именно такая позиция могла бы открыть путь к нормализации отношений между двумя странами.
Мадуро отметил, что в случае изменения политики Вашингтона Венесуэла готова к конструктивному диалогу, направленному на достижение мира, сотрудничества и устойчивого развития. Он подчеркнул, что руководство страны намерено представлять интересы своего народа и искать решения, которые способствуют стабильности и процветанию региона. Эти заявления прозвучали в ходе встречи с вице-президентами и были распространены через официальные каналы.
Кроме того, венесуэльский лидер указал, что Соединённые Штаты уже неоднократно терпели неудачу в попытках навязать свою волю Каракасу. Он напомнил, что ставка на поддержку ряда оппозиционных политиков, включая Леопольдо Лопеса, Хуана Гуаидо и Марию Корину Мачадо, не привела к достижению поставленных целей и не изменила политическую ситуацию в стране.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона видит нагнетание ситуации вокруг Венесуэлы и призывает страны к сдержанности. Песков подчеркнул, что Венесуэла является союзником и партнёром РФ.