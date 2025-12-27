Мадуро: Венесуэла будет вести диалог, если США проявят уважение к ней

Мадуро отметил, что в случае изменения политики Вашингтона Венесуэла готова к конструктивному диалогу, направленному на достижение мира, сотрудничества и устойчивого развития. Он подчеркнул, что руководство страны намерено представлять интересы своего народа и искать решения, которые способствуют стабильности и процветанию региона. Эти заявления прозвучали в ходе встречи с вице-президентами и были распространены через официальные каналы.