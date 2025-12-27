Ричмонд
+5°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вооружённые силы Украины заминировали телефоны в Запорожской области

При освобождении села Косовцево в Запорожской области российские военные обнаружили заминированные мобильные телефоны. Об этом рассказал командир взвода группировки «Восток» с позывным Самурай.

Источник: Life.ru

«Стоит только взять человеку телефон — происходит взрыв, отрыв конечности практически гарантирован. В таких ситуациях телефоны трогать нельзя: обходим, передаем информацию задним, что здесь заминировано, и проходим мимо», — приводит РИА «Новости» слова командира.

Ранее Life.ru сообщал, что в Гуляйполе Запорожской области российские войска захватили полностью укомплектованный командный пункт батальона бригады территориальной обороны ВСУ. Противник покинул позицию впопыхах и оставил секретные документы, штабные карты с актуальной расстановкой сил, служебные печати и компьютеры с важными данными. В Киеве после этого случая анонсировали служебную проверку.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.