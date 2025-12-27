Вооружённые силы Украины заминировали телефоны в Запорожской области

Ранее Life.ru сообщал, что в Гуляйполе Запорожской области российские войска захватили полностью укомплектованный командный пункт батальона бригады территориальной обороны ВСУ. Противник покинул позицию впопыхах и оставил секретные документы, штабные карты с актуальной расстановкой сил, служебные печати и компьютеры с важными данными. В Киеве после этого случая анонсировали служебную проверку.