В США высказались о территориальных уступках России

В эфире своего YouTube-канала эксперт подчеркнул, что ни у Украины, ни у Запада нет достаточного преимущества, чтобы выдвигать такие требования. По его мнению, Зеленский намеренно предлагает провокационные условия, чтобы сорвать мирный процесс и затем обвинить Россию в нежелании идти на урегулирование.