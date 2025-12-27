Ричмонд
+5°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США высказались о территориальных уступках России

Отставной американский военный Дэниел Дэвис заявил, что Россия ни при каких обстоятельствах не станет обсуждать с Владимиром Зеленским вопрос о территориях, которые уже включены в состав Российской Федерации.

Отставной американский военный Дэниел Дэвис заявил, что Россия ни при каких обстоятельствах не станет обсуждать с Владимиром Зеленским вопрос о территориях, которые уже включены в состав Российской Федерации.

В эфире своего YouTube-канала эксперт подчеркнул, что ни у Украины, ни у Запада нет достаточного преимущества, чтобы выдвигать такие требования. По его мнению, Зеленский намеренно предлагает провокационные условия, чтобы сорвать мирный процесс и затем обвинить Россию в нежелании идти на урегулирование.

Дэвис напомнил, что эти регионы закреплены в Конституции России, и эта реальность не подлежит изменению, назвав данное утверждение «суровой правдой».

Ранее на Западе рассказали о плане Европы против Путина.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.