Российские БПЛА ликвидировали артиллерию ВСУ под Гуляйполем

Российские операторы БПЛА в результате авиаударов ликвидировали артиллерийские средства Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Гуляйполя, что лишило противника возможности вести активный огонь. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба Минобороны России.

Источник: Life.ru

Согласно сообщению ведомства, в ходе разведки были обнаружены замаскированные позиции самоходных артиллерийских установок американского производства М109 и советских «Гвоздика», а также миномётные расчёты. После уточнения координат ударные беспилотники нанесли по ним точечные удары.

В результате, как отмечает Минобороны, были уничтожены обе САУ (М109 и 2С1 «Гвоздика») и миномётные расчёты противника. Это позволило лишить украинские подразделения возможности оказывать активное огневое воздействие на позиции российских войск из группировки «Восток» в районе Гуляйполя.

Ранее Армия России прочно закрепилась в селе Копанки Харьковской области. Населённый пункт пока находится в «серой зоне». Однако анализ оперативно-тактической обстановки свидетельствует о том, что наши военнослужащие на данном участке местности довольно серьёзно закрепились.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

