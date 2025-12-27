Согласно сообщению ведомства, в ходе разведки были обнаружены замаскированные позиции самоходных артиллерийских установок американского производства М109 и советских «Гвоздика», а также миномётные расчёты. После уточнения координат ударные беспилотники нанесли по ним точечные удары.
В результате, как отмечает Минобороны, были уничтожены обе САУ (М109 и 2С1 «Гвоздика») и миномётные расчёты противника. Это позволило лишить украинские подразделения возможности оказывать активное огневое воздействие на позиции российских войск из группировки «Восток» в районе Гуляйполя.
Ранее Армия России прочно закрепилась в селе Копанки Харьковской области. Населённый пункт пока находится в «серой зоне». Однако анализ оперативно-тактической обстановки свидетельствует о том, что наши военнослужащие на данном участке местности довольно серьёзно закрепились.
