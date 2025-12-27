По его словам, в городе единственными представителями Украины являлись волонтёры из группы «Белые ангелы». Однако их визиты вызывали тревогу у местных жителей. Представителей полиции и других украинских силовых структур жители не видели.
«Куда приезжали “Белые ангелы” — случались частые совпадения пролётов. Либо перед ними, либо после них прилетало. То же было, когда приезжал этот знаменитый голландец», — сказал беженец.
Евгений добавил, что официальные сообщения о патрулировании микрорайонов не соответствовали действительности. После освобождения Шевченко российскими войсками украинские силовики полностью исчезли из города.
А ранее уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что украинские боевики намеренно заманивали гражданское население в здание драмтеатра в Мариуполе за несколько дней до его разрушения. Она также отметила, что сегодня мариупольский драматический театр восстановлен и снова открыт.
