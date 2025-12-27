Ирак решительно осудил Израиль за признание независимости Сомалиленда

В ведомстве подчеркнули, что признание является вопиющим нарушением государственного суверенитета и принципов международного права, а также противоречит Уставу ООН. Ирак, выступая в качестве действующего председателя Лиги арабских государств, заявил, что подобные действия Израиля представляют собой явное нарушение территориальной целостности Сомали и подрывают усилия по обеспечению региональной безопасности. МИД призвал международное сообщество занять чёткую позицию по этому вопросу.