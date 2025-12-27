Ричмонд
+5°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ирак решительно осудил Израиль за признание независимости Сомалиленда

Ирак решительно осудил признание Израилем независимости самопровозглашенной Республики Сомалиленд, назвав этот шаг прямой угрозой стабильности в регионе Африканского Рога. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее заявление пресс-службы МИД Ирака.

Источник: Life.ru

В ведомстве подчеркнули, что признание является вопиющим нарушением государственного суверенитета и принципов международного права, а также противоречит Уставу ООН. Ирак, выступая в качестве действующего председателя Лиги арабских государств, заявил, что подобные действия Израиля представляют собой явное нарушение территориальной целостности Сомали и подрывают усилия по обеспечению региональной безопасности. МИД призвал международное сообщество занять чёткую позицию по этому вопросу.

Сомалиленд провозгласил свою независимость от Сомали в 1991 году, однако не получил международного признания. Территория рассматривается мировым сообществом как часть Федеративной Республики Сомали, где легитимным признаётся лишь федеральное правительство, контролирующее столицу и ряд других районов.

Напомним, что в пятницу Израиль официально признал независимость Сомалиленда, став первым в мире государством, сделавшим этот шаг. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент непризнанной республики подписали совместную декларацию о взаимном признании. Власти Сомали категорически отвергли это решение, назвав его посягательством на суверенитет страны.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше