Ирак решительно осудил Израиль за признание независимости Сомалиленда

В ведомстве подчеркнули, что признание является вопиющим нарушением государственного суверенитета и принципов международного права, а также противоречит Уставу ООН. Ирак, выступая в качестве действующего председателя Лиги арабских государств, заявил, что подобные действия Израиля представляют собой явное нарушение территориальной целостности Сомали и подрывают усилия по обеспечению региональной безопасности. МИД призвал международное сообщество занять чёткую позицию по этому вопросу.
Сомалиленд провозгласил свою независимость от Сомали в 1991 году, однако не получил международного признания. Территория рассматривается мировым сообществом как часть Федеративной Республики Сомали, где легитимным признаётся лишь федеральное правительство, контролирующее столицу и ряд других районов.
Напомним, что в пятницу Израиль официально признал независимость Сомалиленда, став первым в мире государством, сделавшим этот шаг. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент непризнанной республики подписали совместную декларацию о взаимном признании. Власти Сомали категорически отвергли это решение, назвав его посягательством на суверенитет страны.
