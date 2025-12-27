Российские военные отражали атаки дронов ВСУ при освобождении Косовцево

«Подбирали погоду — туман, дождь, ветер. Когда зашли в населённый пункт, контакт был прямой, бой шёл на дистанциях. В лесополосе нас заметили дроны — сначала один, потом ещё пять. Шесть камикадзе окружили. Отстрелялись: один взорвался, остальные сбили в воздухе», — рассказал военнослужащий.