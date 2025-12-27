Российские военные отражали атаки дронов ВСУ при освобождении Косовцево

«Подбирали погоду — туман, дождь, ветер. Когда зашли в населённый пункт, контакт был прямой, бой шёл на дистанциях. В лесополосе нас заметили дроны — сначала один, потом ещё пять. Шесть камикадзе окружили. Отстрелялись: один взорвался, остальные сбили в воздухе», — рассказал военнослужащий.
26 декабря Минобороны РФ подтвердило, что силы группировки «Восток» освободили Косовцево. Село расположено рядом с посёлком городского типа Новониколаевка. По данным переписи 2001 года, там проживало 170 человек. Этот успех создал условия для блокирования крупного логистического узла противника. Теперь под угрозой может оказаться снабжение украинских частей в этом районе.
