Польша подняла истребители и привела ПВО в высшую степень боевой готовности

Польские военные подняли в воздух дежурные истребители и привели в высшую степень готовности системы ПВО и радиолокационной разведки, ссылаясь на активность России на Украине.
Как сообщило оперативное командование родов вооружённых сил Польши в социальной сети X, эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности в приграничных с «уязвимыми районами» зонах.
Подобные заявления польская сторона публикует на регулярной основе.
