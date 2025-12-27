Ричмонд
Польша подняла истребители и привела ПВО в высшую степень боевой готовности

Польские военные подняли в воздух дежурные истребители и привели в высшую степень готовности системы ПВО и радиолокационной разведки, ссылаясь на активность России на Украине.

Как сообщило оперативное командование родов вооружённых сил Польши в социальной сети X, эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности в приграничных с «уязвимыми районами» зонах.

Подобные заявления польская сторона публикует на регулярной основе.

Ранее сообщалось, что в США высказались о территориальных уступках России.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.