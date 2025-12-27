Последняя встреча по мирному плану в этом году: чего ждать от поездки Зеленского к Трампу 28 декабря

Встреча Зеленского и Трампа состоится 28 декабря в резиденции Мар-а-Лаго.
Глава Белого дома Дональд Трамп проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго в воскресенье, 28 декабря. Переговоры рассматриваются как признак серьезного продвижения в достижении договоренностей. Ранее американский лидер заявлял, что согласится на личный разговор с президентом Украины лишь в том случае, если посчитает, что сделка находится на финальной стадии. По утверждению Зеленского, «план Трампа согласован на 90%».
Зеленский встретится с Трампом в США.
Президент Украины прибудет во Флориду в воскресенье, 28 декабря. Трамп уже несколько дней находится в этом американском штате. Встреча пройдет в резиденции главы Белого дома Мар-а-Лаго. Вместе с Зеленским туда прибудет и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (его Трамп называет Биби — прим. URA.RU).
«Ко мне приедут Зеленский и Биби. Все они приедут. Они снова начнут уважать нашу страну», — иронично сказал президент США в интервью Politico.
Что стороны обсудят на встрече.
Трамп сообщил, что любые предложения Зеленского по урегулированию конфликта на Украине не будут иметь значения без его одобрения. В то же время американский президент выразил уверенность, что запланированная на предстоящие выходные встреча может принести ощутимые результаты.
«У Зеленского ничего нет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что он предложит», — сообщил американский лидер.
Главными темами обсуждения станут гарантии безопасности для Украины и управление ЗАЭС.
Издание Politico сообщает, что на переговорах с участием Зеленского обсудят украинские гарантии безопасности. Кроме того, планируется рассмотреть вопросы определения режима территориального контроля над Донбассом.
«Предложенный Зеленским план, который, по словам украинских чиновников, представляет собой попытку продемонстрировать готовность к компромиссам без каких-либо территориальных уступок, практически не привлек внимания американской общественности в Вашингтоне», — сказано в материале. Он опубликован на сайте Politico.
По словам Зеленского, на встрече планируется заключить несколько экономических соглашений.
Зеленский со своей стороны подтвердил, что основное внимание планируется уделить вопросам предоставления Украине гарантий безопасности, а также заключению экономического соглашения. Об этом он заявил в пятницу, 26 декабря, дав комментарии украинским СМИ.
«Там пока базовые наработки. Хотя будет несколько сделок», — передает слова Зеленского издание «РБК-Украина», который сообщил, что подготовлены предварительные варианты нескольких документов, однако остается ряд вопросов, требующих обсуждения на уровне глав государств.
По данным источников New York Post (NYP), во время встречи, с наибольшей вероятностью, будут затронуты темы безопасности, финансовой помощи и политических гарантий. В то же время собеседники подчеркивают, что окончательный перечень вопросов повестки не раскрывается и может быть скорректирован вплоть до начала переговоров.
Ожидания Трампа и Зеленского от разговора.
Трамп настроен оптимистично на грядущую встречу с Зеленским.
Глава Белого дома выразил уверенность, что во время визита президента Украины во Флориду стороны смогут с высокой долей вероятности прийти к соглашению. По его словам, он настроен оптимистично.
«Что ж, я думаю, у нас хороший шанс на это (на достижение договоренностей — прим. URA.RU)», — сообщил Трамп. Его слова приводит газета NYP.
В свою очередь Зеленский сообщил, что разработанный совместно представителями США и Украины план, включающий 20 пунктов, «готов примерно на 90%». По его словам, ключевой целью на текущем этапе является полное, стопроцентное согласование всех положений документа.
«Наша задача — сделать так, чтобы все было готово на 100%. Это не просто, и никто не говорит, что 100% сразу будет. Но тем не менее мы должны каждой такой встречей, каждым таким разговором приближать желаемый результат», — сказал президент Украины.
Зеленский и Трамп поговорят без представителей ЕС.
Встреча президентов США и Украины пройдет без участия представителей Евросоюза.
Встреча двух президентов состоится без присутствия высокопоставленных представителей Евросоюза. Об этом сообщил телеканал CNN.
«Европейские официальные лица признаются, что воскресная встреча Трампа и Зеленского пройдет без участия лидеров европейских государств. Представители ЕС сообщили, что украинская сторона на протяжении нескольких месяцев добивается проведения переговоров с президентом США», — заявляет CNN, ссылаясь на представителей НАТО.
РФ продолжит вести диалог с США по Украине.
По словам Пескова, РФ продолжит контактировать с США по украинскому вопросу.
После недавней поездки российского главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Вашингтон контакты между Москвой и Вашингтоном по вопросам, связанным с ситуацией вокруг Украины, продолжаются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«После того как Дмитриев доложил президенту [России Владимиру Путину] об итогах поездки в США и контактов с американцами, иИнформация была проанализирована», — сообщил Песков. По его словам, после изучения поступивших материалов по поручению Путина состоялся очередной раунд контактов между представителями администрации президента России и США. В рамках этих переговоров стороны договорились сохранить и поддерживать канал связи по вопросам, связанным с Украиной.
Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что контакты с американской стороной идут по закрытым каналам, чтобы избежать утечек.
Однако представитель Кремля отказался раскрывать содержание переданных российской стороне документов. Он добавил, что обсуждения проходили по закрытым линиям связи, в том числе по телефону, и в настоящее время Кремль не считает возможным обнародовать материалы этих переговоров.
Песков также подчеркнул, что преждевременное распространение подобной информации может негативно повлиять на ход переговорного процесса. Вместе с тем он уточнил состав участников контактов. С российской стороны переговоры вел помощник президента РФ Юрий Ушаков, а со стороны Белого дома участие приняли «несколько собеседников».
Представители Украины и США уже встречались во Флориде ранее.
Прошлая встреча американской и украинской делегаций также состоялась во Флориде. Она прошла 1 декабря, однако не принесла каких-либо весомых результатов. Переговоры продолжались более двух часов. По их завершении перед журналистами выступил госсекретарь США Марко Рубио. В своем заявлении он не сообщил о достижении каких-либо конкретных договоренностей, ограничившись общими формулировками о необходимости обеспечения мира и стабильности на территории Украины.
Как ранее передавал телеканал CNN, в ходе встречи, среди прочего, обсуждался вариант, который фактически может лишить Украину перспективы вступления в НАТО. Тем самым соответствующие ожидания Киева оказались разрушены.
«Переговорщики обсудили возможный сценарий, при котором Украина фактически будет лишена возможности присоединиться к альянсу через договоренности, о которых будет необходимо договариваться непосредственно членам НАТО и Москве», — передают журналисты американского телеканала. Тем не менее пока что стороны не пришли к каким то конкретным договоренностям.