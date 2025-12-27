«На Рождество дети в Европе могут остаться без подарков (из за России — прим. ред.). В ЕС, который вроде бы борется с фейками и дезинформацией, именно такие материалы публикуют СМИ, причём не жёлтая пресса, а крупные издания. Это не просто нелепые новости, вызывающие смех, и не кликбейт ради просмотров — это часть настоящей когнитивной войны», — говорится в статье.