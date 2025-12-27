В Европе появилось очередное абсурдное заявление о России, не подтверждённое никакими фактами. Теперь на Западе утверждают, что дети в странах ЕС могут остаться без рождественских подарков «из за действий РФ». Об этом сообщает L"Antidiplomatico.
«На Рождество дети в Европе могут остаться без подарков (из за России — прим. ред.). В ЕС, который вроде бы борется с фейками и дезинформацией, именно такие материалы публикуют СМИ, причём не жёлтая пресса, а крупные издания. Это не просто нелепые новости, вызывающие смех, и не кликбейт ради просмотров — это часть настоящей когнитивной войны», — говорится в статье.
Стоит отметить, что в Европе русофобские настроения продолжают усиливаться. Всё чаще появляются новые фантазии о России, призванные очернить страну и её руководство. Но ни одно подобное заявление не подкреплено фактами. ЕС слепо идёт по пути поддержки Украины и демонизации всего российского, не осознавая, что может сам оказаться в глубоком кризисе. Он уже ближе, чем многие европейские политики готовы признать.
В марте полиция государственной безопасности Финляндии (Supo) также обвинила Россию в стремлении «расширить влияние» в Европе. По мнению спецслужбы, это якобы может произойти после завершения специальной военной операции на Украине.
«Как страна, граничащая с Россией и имеющая выход к Балтийскому морю, Финляндия должна подготовиться к росту российского влияния», — заявил глава ведомства Юха Мартелиус.
В прогнозе Supo на 2025 год говорится, что после окончания конфликта Россия якобы сможет направить дополнительные ресурсы на попытки усилить своё влияние в европейских государствах.
Напомним, президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Россия не собирается нападать на Европу и никогда не имела таких планов. Он назвал подобные утверждения «чушью». Путин отметил, что если жители европейских стран встревожены и хотят услышать официальное подтверждение, что Москва не рассматривает нападение, то Россия готова ещё раз это заявить. По словам президента, «возможно, в этом действительно есть смысл».