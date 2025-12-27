Стало известно, сколько военных дезертировали из ВСУ в 2025 году

С января по октябрь этот показатель достиг более 176 тысяч случаев, а с учётом тенденции роста может составить от 214 до 230 тысяч за год. Правоохранительные органы Украины перестали публиковать официальные данные после октября, когда был зафиксирован рекорд — около 19,6 тысяч дезертиров за месяц.