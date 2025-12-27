Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, сколько военных дезертировали из ВСУ в 2025 году

По подсчётам ТАСС, общее число военнослужащих ВСУ, дезертировавших или ушедших в самовольные отлучки в 2025 году, превышает 200 тысяч человек, что составляет примерно четверть от общей численности украинской армии.

По подсчётам ТАСС, общее число военнослужащих ВСУ, дезертировавших или ушедших в самовольные отлучки в 2025 году, превышает 200 тысяч человек, что составляет примерно четверть от общей численности украинской армии.

С января по октябрь этот показатель достиг более 176 тысяч случаев, а с учётом тенденции роста может составить от 214 до 230 тысяч за год. Правоохранительные органы Украины перестали публиковать официальные данные после октября, когда был зафиксирован рекорд — около 19,6 тысяч дезертиров за месяц.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что ежемесячно украинскую армию покидают до 30 тысяч человек, что косвенно подтверждается и отдельными заявлениями представителей Киева.

Общая численность ВСУ, по официальным данным, оценивается примерно в 800 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что добровольцы ВС РФ готовят «рой дронов» для ударов по ВСУ.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше