Трамп заявил, что США пока не планируют признавать Сомалиленд

«Просто скажите: “Нет, запятая, не сейчас. Просто скажите “Нет”, — сказал Трамп NYP в телефонном разговоре.
Республиканец подчеркнул, что намерен внимательно «изучить» позицию Израиля по отношению к самопровозглашённой республике, прежде чем принимать собственное решение. Он отметил, что не будет действовать поспешно и пока склонен ответить отрицательно.
Президент выразил сомнение, насколько широкое представление о Сомалиленде имеется у публики, и пренебрежительно отозвался о предложении африканской стороны построить в Аденском заливе порт.
«Кто-нибудь знает, что такое Сомалиленд на самом деле?» — спросил Трамп.
Напомним, 26 декабря Израиль признал независимость Республики Сомалиленд. Совместная декларация о взаимном признании была подписана Нетаньяху, главой израильского МИД и президентом Сомалиленда. В заявлении израильского правительства подчёркивается, что этот шаг совершён в духе так называемых Соглашений Авраама, инициированных администрацией Трампа. Африканский союз, Турция и Ирак осудили решение Израиля и отказались признавать независимость самопровозглашённой республики.
