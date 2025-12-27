Ричмонд
Трамп заявил, что США пока не планируют признавать Сомалиленд

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не намерен пока признавать независимость непризнанной Республики Сомалиленд вслед за решением Израиля. Об этом пишет The New York Post.

Источник: Life.ru

«Просто скажите: “Нет, запятая, не сейчас. Просто скажите “Нет”, — сказал Трамп NYP в телефонном разговоре.

Республиканец подчеркнул, что намерен внимательно «изучить» позицию Израиля по отношению к самопровозглашённой республике, прежде чем принимать собственное решение. Он отметил, что не будет действовать поспешно и пока склонен ответить отрицательно.

Президент выразил сомнение, насколько широкое представление о Сомалиленде имеется у публики, и пренебрежительно отозвался о предложении африканской стороны построить в Аденском заливе порт.

«Кто-нибудь знает, что такое Сомалиленд на самом деле?» — спросил Трамп.

Напомним, 26 декабря Израиль признал независимость Республики Сомалиленд. Совместная декларация о взаимном признании была подписана Нетаньяху, главой израильского МИД и президентом Сомалиленда. В заявлении израильского правительства подчёркивается, что этот шаг совершён в духе так называемых Соглашений Авраама, инициированных администрацией Трампа. Африканский союз, Турция и Ирак осудили решение Израиля и отказались признавать независимость самопровозглашённой республики.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

