Ранее сообщалось, что Армия России освободила Косовцево в Запорожской области. Заслуга в освобождении села принадлежит подразделениям группировки войск «Восток», которые продвинулись в глубину обороны противника и взяли населённый пункт под контроль. Косовцево расположено рядом с посёлком городского типа Новониколаевка, а по данным переписи 2001 года, там проживало около 170 человек. В результате действий группировки противник понёс значительные потери: более 1770 военнослужащих, танк, десятки единиц бронетехники, автомобилей, артиллерии и склады с боеприпасами. Российские «Кинжалы» также разрушили объекты ВПК Украины в ответ на удары по РФ.