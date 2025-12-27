По словам командира, один из украинских военных перепутал российских бойцов со своими сослуживцами, что привело к его гибели. Взвод применял стандартные тактические методы зачистки жилого дома, чтобы минимизировать риск для своих сил и нейтрализовать всех противников.
«Заходим в дом, и выходит противник. Без бронежилета, в тёмных очках. Он думал, идут свои. Сразу отработали, и в доме были ещё два противника. Мы сразу в дом не заходили, закидали гранатами и потом зашли», — уточнил Тайфун.
Ранее сообщалось, что Армия России освободила Косовцево в Запорожской области. Заслуга в освобождении села принадлежит подразделениям группировки войск «Восток», которые продвинулись в глубину обороны противника и взяли населённый пункт под контроль. Косовцево расположено рядом с посёлком городского типа Новониколаевка, а по данным переписи 2001 года, там проживало около 170 человек. В результате действий группировки противник понёс значительные потери: более 1770 военнослужащих, танк, десятки единиц бронетехники, автомобилей, артиллерии и склады с боеприпасами. Российские «Кинжалы» также разрушили объекты ВПК Украины в ответ на удары по РФ.
