Дежурные военные самолёты Польши были подняты в воздух на фоне сообщений об очередной «активности России на Украине». Об этом заявило оперативное командование родов вооружённых сил Польши в соцсети X.
«В польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация… Истребители уже подняты в воздух, а наземные системы ПВО и средства радиолокационного контроля переведены в повышенную боевую готовность», — говорится в сообщении, опубликованном на странице командования.
Польские военные подчёркивают, что эти меры носят профилактический характер и направлены на обеспечение безопасности районов, которые находятся рядом с «потенциально уязвимыми зонами».
В последние недели подобные уведомления появляются всё чаще. Недавно бывший премьер Польши Лешек Миллер заявил, что ЕС выглядит смешно, постоянно говоря о якобы «угрозе» от России.