Польша подняла истребители ВВС из-за якобы активности России на Украине

В официальном сообщении отмечается, что в польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация. Истребители были подняты по тревоге, а наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боеготовности.
Польские военные подчеркивают, что эти действия направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с так называемыми «уязвимыми районами». Подобные сообщения в последнее время публикуются регулярно и, как правило, совпадают с объявлениями воздушной тревоги в западных регионах Украины.
26 декабря мы писали, что в ночь на пятницу Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 в приграничном с Украиной районе после обнаружения групп беспилотных летательных аппаратов. Самолёты с авиабазы Фетешть были подняты в 1:05 по местному времени (2:05 мск) для мониторинга воздушной обстановки в северной части уезда Тулча.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.