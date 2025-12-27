Польша подняла истребители ВВС из-за якобы активности России на Украине

26 декабря мы писали, что в ночь на пятницу Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 в приграничном с Украиной районе после обнаружения групп беспилотных летательных аппаратов. Самолёты с авиабазы Фетешть были подняты в 1:05 по местному времени (2:05 мск) для мониторинга воздушной обстановки в северной части уезда Тулча.