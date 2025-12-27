Высокоточным ударом поражен цех по изготовлению ракетного оружия для ВСУ

Напомним, что по подсчётам СМИ, общее число военнослужащих ВСУ, дезертировавших или ушедших в самовольные отлучки в 2025 году, превышает 200 тысяч человек, что составляет примерно четверть от общей численности украинской армии. Общая численность ВСУ, по официальным данным, оценивается примерно в 800 тысяч человек.