В результате ударов высокоточным оружием в Харькове был поражён цех по производству ракетного вооружения для вооружённых сил Украины. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Ударами высокоточного оружия поражен цех по изготовлению ракетного вооружения для ВСУ в Харькове», — рассказал собеседник агентства.
Напомним, что по подсчётам СМИ, общее число военнослужащих ВСУ, дезертировавших или ушедших в самовольные отлучки в 2025 году, превышает 200 тысяч человек, что составляет примерно четверть от общей численности украинской армии. Общая численность ВСУ, по официальным данным, оценивается примерно в 800 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что добровольцы ВС РФ готовят «рой дронов» для ударов по ВСУ.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.