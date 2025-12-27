СМИ: Таиланд и Камбоджа подписали заявление о прекращении огня на границе

БАНГКОК, 27 дек — РИА Новости. Таиланд и Камбоджа подписали совместное заявление о возобновлении режима прекращения огня на линии границы между двумя странами после 20 дней интенсивных боев, сообщает таиландский государственный телеканал Thai PBS с места события.