Белый дом назвал время встречи Трампа с Зеленским в воскресенье

Согласно расписанию, двусторонняя встреча запланирована на 15:00 по местному времени (23:00 мск) в Палм-Бич.
Ранее Life.ru сообщал, что в воскресенье состоится конференция с участием президента США, главаря киевского режима и ряда европейских лидеров. Основная тема — пути урегулирования конфликта на Украине. При этом депутат Верховной рады Артём Дмитрук призвал Трампа проявлять осторожность в общении с Зеленским. По его мнению, такие контакты несут риски. Американскому лидеру посоветовали избегать рукопожатий и любых демонстраций близости.
