Ранее Life.ru сообщал, что в воскресенье состоится конференция с участием президента США, главаря киевского режима и ряда европейских лидеров. Основная тема — пути урегулирования конфликта на Украине. При этом депутат Верховной рады Артём Дмитрук призвал Трампа проявлять осторожность в общении с Зеленским. По его мнению, такие контакты несут риски. Американскому лидеру посоветовали избегать рукопожатий и любых демонстраций близости.