Белый дом назвал время встречи Трампа с Зеленским в воскресенье

Президент США Дональд Трамп проведёт встречу с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в воскресенье во Флориде. Об этом официально сообщила пресс-служба Белого дома.

Источник: Life.ru

Согласно расписанию, двусторонняя встреча запланирована на 15:00 по местному времени (23:00 мск) в Палм-Бич.

Ранее Life.ru сообщал, что в воскресенье состоится конференция с участием президента США, главаря киевского режима и ряда европейских лидеров. Основная тема — пути урегулирования конфликта на Украине. При этом депутат Верховной рады Артём Дмитрук призвал Трампа проявлять осторожность в общении с Зеленским. По его мнению, такие контакты несут риски. Американскому лидеру посоветовали избегать рукопожатий и любых демонстраций близости.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

