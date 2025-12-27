«Нет никакого варианта, при котором Россия пойдёт на такой компромисс (Отказ от территорий. — Прим. Life.ru). Это очень серьёзное требование, и ни у Украины, ни у Запада нет преимущества, чтобы этого требовать», — полагает экс-подполковник США.
Дэвис считает, что Зеленский намеренно формулирует провокационные и неприемлемые условия для того, чтобы сорвать любой возможный мирный процесс и затем возложить ответственность за продолжение конфликта на Москву. Эксперт напомнил, что новые регионы уже закреплены в Конституции РФ, что делает территориальный вопрос окончательно закрытым с точки зрения российского законодательства.
Ранее экс-дипломат Финляндии Анри Ванханен прокомментировал негативное рождественское послание Владимира Зеленского, выразив мнение, что такое поведение вызвано невозможностью принять реальность необходимых компромиссов с Россией. Сам Зеленский в своей праздничной речи пожелал какому-то человеку «сгинуть», намекнув, что эта мысль объединяет многих граждан Украины.
