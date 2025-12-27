Дэвис: Россия не будет обсуждать территориальный вопрос с Зеленским

По его убеждению, не существует сценария, при котором Россия согласится на компромисс, предполагающий отказ от территорий. Эксперт назвал такое требование со стороны Киева крайне серьёзным, подчеркнув, что ни у Украины, ни у её западных союзников нет военного или политического преимущества, чтобы его выдвигать.