Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня на границе

Ранее в Таиланде участились случаи задержания и депортации туристов на границе, что связывают с обострением отношений с Камбоджей. В частности, супруги из России, прилетевшие из Азии, были отправлены обратно на Филиппины после пятидневного содержания в спецприёмнике аэропорта. Пограничники отказали им во въезде, аргументируя это подозрительным набором виз, хотя туристы планировали провести в стране всего девять дней. Задержанные пожаловались на грубое обращение. По имеющейся информации, с аналогичными проблемами на границе столкнулись около 900 граждан различных государств.