Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня на границе

«Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит и глава минобороны Камбоджи Теа Сейха подписали совместное заявление о возобновлении режима прекращения огня с 27 декабря», — говорится в сообщении.
Вооружённый конфликт, в котором стороны используют тяжёлую технику, артиллерию и авиацию, возобновился 7 декабря. По данным таиландских военных на 22 декабря, погибли 22 их военнослужащих, более 120 получили ранения. Согласно информации от камбоджийских властей, в результате обстрелов погибло 30 мирных жителей, пострадало 87. Более 400 тысяч человек с каждой стороны были вынуждены покинуть свои дома в приграничных районах.
Ранее в Таиланде участились случаи задержания и депортации туристов на границе, что связывают с обострением отношений с Камбоджей. В частности, супруги из России, прилетевшие из Азии, были отправлены обратно на Филиппины после пятидневного содержания в спецприёмнике аэропорта. Пограничники отказали им во въезде, аргументируя это подозрительным набором виз, хотя туристы планировали провести в стране всего девять дней. Задержанные пожаловались на грубое обращение. По имеющейся информации, с аналогичными проблемами на границе столкнулись около 900 граждан различных государств.
