Мирошник объяснил, в каком случае Киев сможет подписать соглашение о мире

Украина получит право стать стороной мирных соглашений только после того, как в стране пройдут полноценные демократические выборы. Такое условие в беседе с «Известиями» озвучил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Дипломат жёстко раскритиковал возможный сценарий голосования, который подразумевает Владимир Зеленский. Мирошник назвал такой вариант «выборами начальника концлагеря его узниками». По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, любой избирательный процесс должен в первую очередь полностью соответствовать всем международным демократическим стандартам.
При этом посол подчеркнул, что даже честные выборы — это лишь первый и небольшой шаг в долгом процессе урегулирования. Сам процесс, добавил Мирошник, должен включать целый перечень последовательных мер. В настоящее время содержание этого перечня активно обсуждается.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительство Украины должно стать легитимным. Только в таком формате Москва сможет заключить мирную сделку с Киевом. Глава государства также призвал дать право голоса украинцам, проживающим на территории РФ. Он напомнил, что на территории страны проживает от 5 до 10 миллионов граждан Украины, обладающих правом голоса.