NYP: Трамп не признал независимость Сомалиленда

Президент США Дональд Трамп не собирается признавать независимость Сомалиленда, как это произошло с Израилем. Об этом сообщает газета New York Post.
По его словам, сейчас это делать он не собирается.
Как отмечает издание, Трамп ответил на вопрос по телефону во время нахождения на своем гольф-поле. Он также задался вопросом о том, знает ли кто-нибудь, где именно расположен Сомалиленд.
Ранее сообщалось, что Израиль первым официально признал Республику Сомалиленд как независимое и суверенное государство. Данная декларация была подписана 26 декабря премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и президентом Сомалиленда Абдирахманом Мохамедом Абдуллахи.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше