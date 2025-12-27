Появились сообщения о занятии войсками РФ до 95% Гуляйполя

Продвигающиеся в запорожском городе Гуляйполе российские бойцы взяли под контроль до 95% его территории, сообщают военные Telegram-каналы.
По данным источников, в ближайшие дни можно ожидать официального объявления об освобождении Гуляйполя.
«Битва за Гуляй-поле, ставшая серьезным испытанием для наших воинов, постепенно идет к своему логическому завершению», — сообщил Telegram-канал «Воин DV».
Согласно его сведениям, в настоящее время российские военные зачищают от боевиков ВСУ кварталы Гуляйполя, вытесняя их в западном направлении.
Сообщается, что в течение суток в ходе боев в Гуляйполе ВСУ потеряли до роты военнослужащих.
Напомним, накануне стало известно о прорыве подразделениями РФ обороны ВСУ на улице Аллы Оношко, продвижении в малоэтажной застройке на улицах Новая и Петровского на севере Гуляйполя, а также о закреплении российских военных в кварталах в районе улицы 1 Мая.
Сообщалось, что украинские боевики вынуждены отступать с позиций на территории Гуляйполя из-за угрозы блокирования.