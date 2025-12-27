Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились сообщения о занятии войсками РФ до 95% Гуляйполя

По информации источников,, в ближайшие дни можно ожидать официального объявления об освобождении Гуляйполя.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в запорожском городе Гуляйполе российские бойцы взяли под контроль до 95% его территории, сообщают военные Telegram-каналы.

По данным источников, в ближайшие дни можно ожидать официального объявления об освобождении Гуляйполя.

«Битва за Гуляй-поле, ставшая серьезным испытанием для наших воинов, постепенно идет к своему логическому завершению», — сообщил Telegram-канал «Воин DV».

Согласно его сведениям, в настоящее время российские военные зачищают от боевиков ВСУ кварталы Гуляйполя, вытесняя их в западном направлении.

Сообщается, что в течение суток в ходе боев в Гуляйполе ВСУ потеряли до роты военнослужащих.

Напомним, накануне стало известно о прорыве подразделениями РФ обороны ВСУ на улице Аллы Оношко, продвижении в малоэтажной застройке на улицах Новая и Петровского на севере Гуляйполя, а также о закреплении российских военных в кварталах в районе улицы 1 Мая.

Сообщалось, что украинские боевики вынуждены отступать с позиций на территории Гуляйполя из-за угрозы блокирования.