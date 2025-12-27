Появились сообщения о занятии войсками РФ до 95% Гуляйполя

Напомним, накануне стало известно о прорыве подразделениями РФ обороны ВСУ на улице Аллы Оношко, продвижении в малоэтажной застройке на улицах Новая и Петровского на севере Гуляйполя, а также о закреплении российских военных в кварталах в районе улицы 1 Мая.