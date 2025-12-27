Ричмонд
Российские военные поразили цех по производству ракет в Харькове

Российские войска нанесли удар по производственному предприятию в Харькове, связанному с выпуском ракетного вооружения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

Источник: Life.ru

«Ударами высокоточного оружия поражён цех по изготовлению ракетного вооружения для ВСУ в Харькове», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ отчитались об уничтожении артиллерийских установок М109 и советских «Гвоздик», а также миномётных расчётов под Гуляйполем ударными беспилотниками. Это позволило лишить украинские подразделения возможности оказывать активное огневое воздействие на позиции российских войск из группировки «Восток» в районе Гуляйполя.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.