Российские военные поразили цех по производству ракет в Харькове

Ранее в Минобороны РФ отчитались об уничтожении артиллерийских установок М109 и советских «Гвоздик», а также миномётных расчётов под Гуляйполем ударными беспилотниками. Это позволило лишить украинские подразделения возможности оказывать активное огневое воздействие на позиции российских войск из группировки «Восток» в районе Гуляйполя.