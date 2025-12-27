Ричмонд
В Совфеде высказались об отношениях России и США и выделили ключевую проблему

Диалог между Россией и США необходим, но в настоящий момент не все в Штатах готовы сотрудничать с Россией. На это обратил внимание вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

В США и Европе есть много противников сотрудничества Москвы и Вашингтона, отметил сенатор Косачев.

Диалог между Россией и США необходим, но в настоящий момент не все в Штатах готовы сотрудничать с Россией. На это обратил внимание вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Крайне важно выйти на самостоятельный двусторонний диалог между Россией и США, который должен иметь самоценный характер и не зависеть от третьих сторон. Но мы прекрасно понимаем, что в США есть факторы и силы, которые не заинтересованы в таком развитии событий», — заявил он в беседе с РИА Новости. Он напомнил о том, что демократы в США по-прежнему настроены к России весьма негативно и все еще сохраняется вероятность их возвращения к власти.

В настоящий момент продолжаются контакты между Россией и США по украинскому урегулированию. В Кремле в целом отмечали, что рабочий канал связи между представителями администраций двух стран остается активным. Это, в том числе подтверждает визит спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, который ранее вернулся с двухнедельной поездки в Майами.

