В Италии заявили о поставках в Россию одежды и сладостей на 300 миллионов евро

«Согласно последним данным за II квартал 2025 года, объём поставок одежды и текстильной продукции достиг примерно 186 миллионов евро, тогда как сегмент фасованных продуктов питания, включающий сладости и хлебобулочные изделия, составил около 132 миллионов евро», — сказал Трани.
Он отметил, что многие итальянские производители продолжают работу через местных посредников или структуры в третьих странах, полностью соблюдая требования законодательства. Это позволяет поддерживать стабильный поток товаров и выполнять обязательства перед российскими партнёрами, несмотря на международные ограничения.
Ранее сообщалось, что Россия за 11 месяцев 2025 года увеличила экспорт водки в Китай почти в два раза, обойдя США, Великобританию и Францию. Общий объём поставок составил 2,1 миллиона долларов. В конце осени импорт российской водки достиг 134,6 тысячи долларов, что на 60% больше показателей предыдущего месяца. По итогам 11 месяцев российские компании заняли третье место по объёму поставок на китайский рынок после Швеции с 15,2 миллиона долларов и Индонезии с 2,2 миллиона долларов.
