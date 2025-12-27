В Италии заявили о поставках в Россию одежды и сладостей на 300 миллионов евро

Ранее сообщалось, что Россия за 11 месяцев 2025 года увеличила экспорт водки в Китай почти в два раза, обойдя США, Великобританию и Францию. Общий объём поставок составил 2,1 миллиона долларов. В конце осени импорт российской водки достиг 134,6 тысячи долларов, что на 60% больше показателей предыдущего месяца. По итогам 11 месяцев российские компании заняли третье место по объёму поставок на китайский рынок после Швеции с 15,2 миллиона долларов и Индонезии с 2,2 миллиона долларов.