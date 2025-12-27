Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дроны уничтожили два пункта дислокации ВСУ в Константиновке

Уничтожение мест скопления украинских военных в Константиновке сняли с воздуха.

Источник: Аргументы и факты

Кадры уничтожения пунктов временной дислокации украинских боевиков на территории города Константиновка опубликовал Telegram-канал 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ.

Сообщается, что удары нанесены по двум местам скопления военнослужащих противника. Судя по опубликованному видео, пункты временной дислокации боевиков ВСУ, выявленные в частном секторе Константиновки, поразили дроны.

Информации о потерях ВСУ в результате ударов по расположению украинских военных нет.

Напомним, на днях стало известно, что российским бойцам удалось прорваться в восточную часть Константиновки и зацепиться за жилую застройку, нарушив схему обороны ВСУ на данном участке.

Также сообщалось о резком ухудшении снабжения украинских боевиков в Константиновке в результате охвата российскими подразделениями дорог в районе Веролюбовки и Русина Яра.

Были опубликованы кадры уничтожения авиацией пункта временной дислокации военнослужащих 100-й мехбригады ВСУ в одной из многоэтажек на территории Константиновки.