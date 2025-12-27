Дроны уничтожили два пункта дислокации ВСУ в Константиновке

Кадры уничтожения пунктов временной дислокации украинских боевиков на территории города Константиновка опубликовал Telegram-канал 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ.
Сообщается, что удары нанесены по двум местам скопления военнослужащих противника. Судя по опубликованному видео, пункты временной дислокации боевиков ВСУ, выявленные в частном секторе Константиновки, поразили дроны.
Информации о потерях ВСУ в результате ударов по расположению украинских военных нет.
Напомним, на днях стало известно, что российским бойцам удалось прорваться в восточную часть Константиновки и зацепиться за жилую застройку, нарушив схему обороны ВСУ на данном участке.
Также сообщалось о резком ухудшении снабжения украинских боевиков в Константиновке в результате охвата российскими подразделениями дорог в районе Веролюбовки и Русина Яра.
Были опубликованы кадры уничтожения авиацией пункта временной дислокации военнослужащих 100-й мехбригады ВСУ в одной из многоэтажек на территории Константиновки.