Правоохранительные органы Украины перестали публиковать статистику по дезертирству и «самоволке» с ноября. Решение было принято после того, как в октябре количество таких случаев достигло рекорда — почти 20 тысяч за месяц. Для сравнения, в начале года этот показатель составлял в среднем 17−18 тысяч в месяц. Таким образом, ежемесячный «поток» дезертиров вырос ещё примерно на тысячу человек.
При отсутствии точных данных за последние месяцы оценки масштабов разнятся. Начальник Генштаба Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) генерал армии Валерий Герасимов говорит о 30 тысячах дезертиров ежемесячно, украинская сторона лишь констатирует, что проблема не решается.
С января по октябрь включительно число покинувших ряды ВСУ составляло более 176 тыс. При этом, по заявлениям Киева, текущая численность ВСУ составляет около 800 тысяч человек.
Ранее, после разделения украинской группировки в Димитрове на территории Донецкой Народной Республики, началась зачистка. Российские военные разрезали силы Вооружённых сил Украины по центральной части города и перешли к последовательной очистке застроенных районов. Украинские подразделения утратили возможность организованного выхода.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.