Стало известно, сколько военнослужащих дезертировало из ВСУ за год

Правоохранительные органы Украины перестали публиковать статистику по дезертирству и «самоволке» с ноября. Решение было принято после того, как в октябре количество таких случаев достигло рекорда — почти 20 тысяч за месяц. Для сравнения, в начале года этот показатель составлял в среднем 17−18 тысяч в месяц. Таким образом, ежемесячный «поток» дезертиров вырос ещё примерно на тысячу человек.