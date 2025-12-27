Выборы президента Гвинеи пройдут в Екатеринбурге

Гвинейцы в России проголосуют за нового президента на участках в Екатеринбурге.
В Екатеринбурге откроется избирательный участок для голосования граждан Гвинейской Республики на выборах президента своей страны. Мероприятие назначено на 28 декабря и станет первым волеизъявлением гвинейцев после военного переворота 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.
«Ранее ЦИК и избирательные комиссии ряда субъектов Российской Федерации оказывали содействие Посольству Республики в организации голосования гвинейцев на конституционном референдуме, который прошел в сентябре этого года. Гвинейская сторона повторно обратилась с просьбой оказать помощь при организации голосования своих граждан на выборах президента Республики», — говорится в в telegram-канале ЦИК.
Всего в России участки для голосования откроются в шести городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Воронеж, Красноярск и Ростов-на-Дону. В реестре избирателей Гвинеи — около 7 млн человек, из которых более тысячи проживают на территории РФ. В выборах участвуют девять кандидатов, включая действующего главу переходного периода Мамади Думбуя. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов.