Выборы президента Гвинеи пройдут в Екатеринбурге

Всего в России участки для голосования откроются в шести городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Воронеж, Красноярск и Ростов-на-Дону. В реестре избирателей Гвинеи — около 7 млн человек, из которых более тысячи проживают на территории РФ. В выборах участвуют девять кандидатов, включая действующего главу переходного периода Мамади Думбуя. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов.