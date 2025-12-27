Путин на совещании Совбеза обсудил допмеры развития ИИ в интересах безопасности

Президент Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Главной темой встречи стали дополнительные меры по развитию искусственного интеллекта для укрепления национальной безопасности и обороны.
Президент лично обозначил этот вопрос как первоочередной в повестке дня. С докладом перед собравшимися выступил министр обороны Андрей Белоусов.
В заседании приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, глава администрации президента Антон Вайно и помощник главы государства Николай Патрушев. Также присутствовали руководители ключевых силовых ведомств: МВД, МИД, ФСБ и СВР. По приглашению на совещание прибыл и курирующий цифровое развитие вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
В тот же день президент уже поднимал тему внедрения передовых технологий в оборонной сфере на совещании по госпрограмме вооружения. Он поручил активнее использовать искусственный интеллект в работе оборонно-промышленного комплекса, учесть опыт специальной военной операции, а также работать над снижением себестоимости и развитием испытательной базы. По словам Верховного главнокомандующего, меры государственной поддержки уже позволили в сжатые сроки укрепить материально-техническую основу и кратно нарастить выпуск наиболее востребованных видов вооружений.
Прежде Путин заявлял, что развитие этой технологии станет прорывом, сопоставимым по значимости с выходом в космос. Глава государства отметил, что расширение использования ИИ в производственных процессах будет не только замещать отдельные операции, а, значит, и сотрудников, но также создавать новые рабочие места.
Однако глава государства выразил и опасение касательно ИИ. Президент считает, что развитие искусственного интеллекта может снизить самостоятельность мышления у подрастающего поколения. По его словам, вопрос баланса между технологиями и мышлением детей очень злободневный и непростой.