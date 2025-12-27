Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин на совещании Совбеза обсудил допмеры развития ИИ в интересах безопасности

Путин собрал Совет безопасности для обсуждения роли ИИ в обороне страны.

Источник: Комсомольская правда

Президент Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Главной темой встречи стали дополнительные меры по развитию искусственного интеллекта для укрепления национальной безопасности и обороны.

Президент лично обозначил этот вопрос как первоочередной в повестке дня. С докладом перед собравшимися выступил министр обороны Андрей Белоусов.

В заседании приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, глава администрации президента Антон Вайно и помощник главы государства Николай Патрушев. Также присутствовали руководители ключевых силовых ведомств: МВД, МИД, ФСБ и СВР. По приглашению на совещание прибыл и курирующий цифровое развитие вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

В тот же день президент уже поднимал тему внедрения передовых технологий в оборонной сфере на совещании по госпрограмме вооружения. Он поручил активнее использовать искусственный интеллект в работе оборонно-промышленного комплекса, учесть опыт специальной военной операции, а также работать над снижением себестоимости и развитием испытательной базы. По словам Верховного главнокомандующего, меры государственной поддержки уже позволили в сжатые сроки укрепить материально-техническую основу и кратно нарастить выпуск наиболее востребованных видов вооружений.

Прежде Путин заявлял, что развитие этой технологии станет прорывом, сопоставимым по значимости с выходом в космос. Глава государства отметил, что расширение использования ИИ в производственных процессах будет не только замещать отдельные операции, а, значит, и сотрудников, но также создавать новые рабочие места.

Однако глава государства выразил и опасение касательно ИИ. Президент считает, что развитие искусственного интеллекта может снизить самостоятельность мышления у подрастающего поколения. По его словам, вопрос баланса между технологиями и мышлением детей очень злободневный и непростой.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше