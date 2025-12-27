Путин на совещании Совбеза обсудил допмеры развития ИИ в интересах безопасности

В тот же день президент уже поднимал тему внедрения передовых технологий в оборонной сфере на совещании по госпрограмме вооружения. Он поручил активнее использовать искусственный интеллект в работе оборонно-промышленного комплекса, учесть опыт специальной военной операции, а также работать над снижением себестоимости и развитием испытательной базы. По словам Верховного главнокомандующего, меры государственной поддержки уже позволили в сжатые сроки укрепить материально-техническую основу и кратно нарастить выпуск наиболее востребованных видов вооружений.