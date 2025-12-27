Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Запад» ликвидировала 46 пунктов управления беспилотниками ВСУ

Подразделения российской группировки «Запад» за последние сутки уничтожили 46 центров управления беспилотниками Вооружённых сил Украины (ВСУ) и один терминал спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.

Источник: Life.ru

По его словам, при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем подразделения улучшили позиции на передовой. В ходе боёв поражены около 220 военнослужащих противника, уничтожен танк Т-72, боевая машина «Казак», 16 автомобилей, артиллерийское орудие Д-30, 6 миномётов и 8 наземных робототехнических комплексов.

Действия группировки затронули три механизированные и штурмовую бригады ВСУ, а также формирования теробороны и национальной гвардии в различных районах. А ракетные войска нанесли удары управляемыми снарядами РСЗО «Ураган» по точкам дислокации подразделений БПЛА. Средствами ПВО, радиоэлектронной борьбы и наблюдения в воздухе уничтожено 40 дронов и 65 тяжёлых квадрокоптеров R-18.

Ранее стало известно, что в 2025 году из Вооружённых сил Украины дезертировали или самовольно покинули часть более 200 тысяч военнослужащих. Эта цифра составляет примерно четверть от общей численности украинских вооружённых сил. С января по октябрь включительно число покинувших ряды ВСУ составляло более 176 тыс. При этом, по заявлениям Киева, текущая численность ВСУ составляет около 800 тысяч человек.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше