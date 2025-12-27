По его словам, при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем подразделения улучшили позиции на передовой. В ходе боёв поражены около 220 военнослужащих противника, уничтожен танк Т-72, боевая машина «Казак», 16 автомобилей, артиллерийское орудие Д-30, 6 миномётов и 8 наземных робототехнических комплексов.
Действия группировки затронули три механизированные и штурмовую бригады ВСУ, а также формирования теробороны и национальной гвардии в различных районах. А ракетные войска нанесли удары управляемыми снарядами РСЗО «Ураган» по точкам дислокации подразделений БПЛА. Средствами ПВО, радиоэлектронной борьбы и наблюдения в воздухе уничтожено 40 дронов и 65 тяжёлых квадрокоптеров R-18.
Ранее стало известно, что в 2025 году из Вооружённых сил Украины дезертировали или самовольно покинули часть более 200 тысяч военнослужащих. Эта цифра составляет примерно четверть от общей численности украинских вооружённых сил. С января по октябрь включительно число покинувших ряды ВСУ составляло более 176 тыс. При этом, по заявлениям Киева, текущая численность ВСУ составляет около 800 тысяч человек.
