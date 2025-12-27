Ричмонд
Прекращение огня между Таиландом и Камбоджей вступило в силу

БАНГКОК, 27 дек — РИА Новости. Соглашение о прекращении огня между Бангкоком и Пномпенем вступило в силу в 08:00 мск, заявил глава Минобороны Таиланда генерал Наттхапхон Накпханит.

Источник: Reuters

«Режим прекращения вступает в силу с 12:00 (08:00 мск) сегодня на всей линии соприкосновения войск», — сказал он на брифинге по итогам двусторонних переговоров с Камбоджей.

Помимо этого, Таиланд и Камбоджа договорились не наращивать военное присутствие в приграничных регионах и не направлять туда дополнительную технику и вооружения. Войска обеих стран, находящиеся на линии соприкосновения, должны пока оставаться на месте и полностью прекратить боевые действия, применение вооружений и провокации.

«Режим прекращения огня будет строго контролироваться группой военных наблюдателей от стран АСЕАН и обеими сторонами в течение 72 часов, после чего, если ситуация в пограничных районах станет безопасной, в них смогут вернуться эвакуированные жители. После этого Таиланд передаст Камбодже пленных военнослужащих», — отметил Накпханит.

В начале декабря в пограничных районах двух стран произошла эскалация боевых действий. Они предъявили друг другу взаимные обвинения. По данным ВС Таиланда на 22 декабря, в столкновениях погибли 22 военнослужащих, более 120 человек получили ранения. Камбоджийские власти сообщали о 30 погибших мирных жителях и 87 пострадавших.

Конфликт между Таиландом и Камбоджей

В мае между Бангкоком и Пномпенем начался пограничный конфликт, перешедший в фазу интенсивных боев с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации. С обеих сторон были убитые и раненые, включая мирных жителей.

В конце июля при посредничестве США, Китая и Малайзии стороны достигли прекращения огня. На полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре 26 октября премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун и глава правительства Камбоджи Хун Манет подписали декларацию об урегулировании конфликта.