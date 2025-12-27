Прекращение огня между Таиландом и Камбоджей вступило в силу

Помимо этого, Таиланд и Камбоджа договорились не наращивать военное присутствие в приграничных регионах и не направлять туда дополнительную технику и вооружения. Войска обеих стран, находящиеся на линии соприкосновения, должны пока оставаться на месте и полностью прекратить боевые действия, применение вооружений и провокации.