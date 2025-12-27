Косачёв заявил о противниках диалога России и США в Белом доме

Отдельно Косачёв указал на позицию европейских стран, которые, по его словам, рассчитывают на поражение республиканцев на промежуточных выборах в конгресс в 2026 году, а затем и на президентских выборах, чтобы вернуться к более комфортной для Европы, но более жёсткой по отношению к России политике демократов.