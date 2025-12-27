Ричмонд
Косачёв заявил о противниках диалога России и США в Белом доме

В США и Европе хватает сил, не заинтересованных в сближении Москвы и Вашингтона, однако диалог двух ядерных держав остаётся необходимым. Об этом РИА «Новости» заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

Источник: Life.ru

«Крайне важно выйти на самостоятельный двусторонний диалог между Россией и США, который должен иметь самоценный характер и не зависеть от третьих сторон. Но мы прекрасно понимаем, что в США есть факторы и силы, которые не заинтересованы в таком развитии событий», — сказал политик.

По словам Косачёва, одним из главных противников нормализации отношений остаётся так называемое «глубинное государство», которое традиционно занимает агрессивную позицию по отношению к России и считает необходимым не договариваться с ней, а устранять как помеху.

«Это и “ястребы” в окружении самого Трампа, которые постепенно выдавливают тех, кто опирался на ядерный электорат президента США. Наконец, это демократы, которые уже разыгрывали “российскую карту” против Трампа и готовы повторять это и дальше на пути к власти», — сказал законодатель.

Отдельно Косачёв указал на позицию европейских стран, которые, по его словам, рассчитывают на поражение республиканцев на промежуточных выборах в конгресс в 2026 году, а затем и на президентских выборах, чтобы вернуться к более комфортной для Европы, но более жёсткой по отношению к России политике демократов.

Вместе с тем вице-спикер Совфеда подчеркнул, что, несмотря на противодействие, возвращение к диалогу неизбежно. Он отметил, что шансы сторон сейчас примерно равны, однако ответственность двух ведущих ядерных держав мира должна подтолкнуть их к возобновлению контактов.

Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард заявляла, что так называемое «глубинное государство» стремится втянуть Вашингтон в прямое вооружённое противостояние с Россией и препятствует мирному урегулированию конфликта на Украине. По её словам, соответствующие силы намеренно разжигают страх и истерию, чтобы оправдать продолжение войны и сорвать усилия президента Дональда Трампа по достижению мира, действуя в интересах ЕС и НАТО.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

