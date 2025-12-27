Ричмонд
Появились сообщения об ударе по аэродрому ВСУ под Житомиром

По информации источников, военный аэродром Озерное поразила ракета.

Источник: Аргументы и факты

В Житомирской области нанесен удар по аэродрому ВСУ, сообщают военные Telegram-каналы.

По информации источников, под удар попал военный аэродром Озерное в районе Житомира. Сообщается, что по объекту противника ударила ракета «Кинжал».

Данных о потерях ВСУ в результате поражения аэродрома нет.

Ранее стало известно о нанесении удара по району тренировочной базы ВСУ в Житомире. Кроме того, под удар попала тренировочная база противника в Хмельницкой области.

Также сообщалось о поражении пункта временной дислокации иностранных наемников в пригороде Харькова и штаба ВСУ на территории днепропетровского города Кривого Рога.

Были опубликованы кадры уничтожения авиацией пунктов временной дислокации украинских боевиков в высотной застройке на территории Константиновки и Мирнограда. Появилась информация о применении российскими военными термобарических боеприпасов для поражения мест скопления солдат противника в многоэтажках запорожского города Гуляйполе.