Трамп пообещал позвонить Путину: президент США раскрыл сроки предстоящего разговора

Дональд Трамп сообщил о намерении в скором времени провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Соответствующее заявление президент США сделал в беседе с изданием Politico.
Американский лидер выразил надежду, что разговор с российским коллегой состоится в ближайшее время и пройдёт продуктивно. Он подчеркнул, что готов к диалогу, как только возникнет такая возможность.
В том же интервью Трамп упомянул и о предстоящей встрече с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским, запланированной на эти выходные. Глава Белого дома выразил уверенность, что оба предстоящих контакта будут успешными.
«Я думаю, что у меня с ним (Зеленским — прим. ред) все будет хорошо. Я думаю, что и с Владимиром Путиным все будет хорошо», — заключил глава Белого дома.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин направил своему американскому коллеге поздравления с Рождеством. Тогда же представитель Кремля отметил, что, несмотря на традиционное затишье в США в период праздников, техническая возможность для оперативной организации телефонного разговора между лидерами двух стран сохраняется.
Однако Песков отметил, что сейчас не идет подготовки к переговорному процессу. Стороны продолжают поддерживать контакт на разных уровнях ведомств. Подчеркивается, что в последний раз, когда Путин и Трамп общались, у них сложился теплый дружеский диалог. Речь идет о телефонном разговоре между президентами, который произошел в октябре 2025 года. Он продлился больше двух часов.
Тем временем из США вернулся спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Там он встречался со спецпосланниками американского президента. Он вёл переговоры со Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Основной темой обсуждения стало возможное мирное урегулирование конфликта на Украине. Стороны обменялись мнениями по этому сложному вопросу.
О готовности Москвы к диалогу неоднократно заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Еще в начале сентября он подтверждал, что урегулирование кризиса мирными средствами остается для России приоритетом.