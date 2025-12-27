Трамп пообещал позвонить Путину: президент США раскрыл сроки предстоящего разговора

Однако Песков отметил, что сейчас не идет подготовки к переговорному процессу. Стороны продолжают поддерживать контакт на разных уровнях ведомств. Подчеркивается, что в последний раз, когда Путин и Трамп общались, у них сложился теплый дружеский диалог. Речь идет о телефонном разговоре между президентами, который произошел в октябре 2025 года. Он продлился больше двух часов.