Экс-советник Кучмы считает, что Трамп может заставить Зеленского пойти на переговоры

Воскресная встреча президента США Дональда Трампа и экс-комика Владимира Зеленского во Флориде может стать для Киева переломной. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что американский лидер поставит вопрос о мире и склонит главу киевского режима к переговорам с Россией.

«Вполне возможно, что Трамп Зеленскому скажет, что, знаешь, друг, ты давай уже как-то иди на убой», — высказал своё мнение политолог на YouTube-канале.

Он добавил, что Трамп поставит «очень жёсткие условия», так как считает Зеленского помехой мирному процессу.

Напомним, что встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского запланирована на воскресенье. Главным вопросом повестки дня станет поиск решений для урегулирования украинского конфликта. В то же время депутат Верховной рады Артём Дмитрук выразил опасения относительно встреч Трампа с Зеленским, предупредив о возможных рисках. Рекомендовано американскому лидеру воздерживаться от физического контакта, такого как рукопожатия, и любых проявлений тесных отношений.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

