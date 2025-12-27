Экс-советник Кучмы считает, что Трамп может заставить Зеленского пойти на переговоры

Напомним, что встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского запланирована на воскресенье. Главным вопросом повестки дня станет поиск решений для урегулирования украинского конфликта. В то же время депутат Верховной рады Артём Дмитрук выразил опасения относительно встреч Трампа с Зеленским, предупредив о возможных рисках. Рекомендовано американскому лидеру воздерживаться от физического контакта, такого как рукопожатия, и любых проявлений тесных отношений.