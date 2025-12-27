Ричмонд
Над Россией сбиты семь украинских БПЛА. Военная операция, день 1403-й

Силы ПВО за прошедшую ночь сбили семь украинских БПЛА над Краснодарским краем и Адыгеей, сообщили в Минобороны РФ. Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух на фоне активности России на Украине, заявили в оперативном командовании вооруженных сил Польши. Военнослужащие Центральной группы войск нанесли комбинированный удар по пехоте, бронетехнике, замаскированным позициям и маршрутам передвижения ВСУ на Красноармейском направлении СВО, сообщили в Минобороны РФ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:05 Работа над гарантиями безопасности для Украины от Европы и Соединенных Штатов завершится в январе 2026 года на заседании «коалиции желающих», утверждает «Европейская правда».

8:50 Reuters: председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен примет участие в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в субботу.

8:33 Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве.

8:26 Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух на фоне активности России на Украине, сообщает оперативное командование ВС Польши.

8:16 Военнослужащие Центральной группы войск нанесли комбинированный удар по пехоте, бронетехнике, замаскированным позициям и маршрутам передвижения на красноармейском, сообщили в Минобороны РФ.

8:05 ? Минобороны: силы ПВО за ночь сбили семь украинских беспилотников над Краснодарским краем и Адыгеей.

8:00 Сегодня 1403-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

