Над Россией сбиты семь украинских БПЛА. Военная операция, день 1403-й

9:05 Работа над гарантиями безопасности для Украины от Европы и Соединенных Штатов завершится в январе 2026 года на заседании «коалиции желающих», утверждает «Европейская правда».
8:50 Reuters: председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен примет участие в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в субботу.
8:33 Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве.
8:26 Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух на фоне активности России на Украине, сообщает оперативное командование ВС Польши.
8:16 Военнослужащие Центральной группы войск нанесли комбинированный удар по пехоте, бронетехнике, замаскированным позициям и маршрутам передвижения на красноармейском, сообщили в Минобороны РФ.
8:05 ? Минобороны: силы ПВО за ночь сбили семь украинских беспилотников над Краснодарским краем и Адыгеей.
8:00 Сегодня 1403-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.