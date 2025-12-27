Ранее сообщалось, что российские военные из группировки войск «Север» освободили населённый пункт Вильча в Харьковской области. После освобождения села удары наносились по подразделениям ВСУ, отступавшим с занимаемых позиций. Отмечалось, что операторы FPV-дронов с осколочно-фугасными боевыми частями поражали группы украинских военнослужащих.