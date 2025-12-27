Ричмонд
Статистика подтвердила слова Маска о «небельгийском» Брюсселе

Статистические данные подтверждают слова миллиардера Илона Маска, что подавляющее большинство жителей Брюсселя имеют небельгийские корни. К такому выводу пришло РИА «Новости», ознакомившись с отчётом федерального статистического ведомства Бельгии Statbel.

Источник: Life.ru

На начало 2025 года коренными бельгийцами себя считали только 22% населения Брюсселя. Остальные 78% — это либо бельгийцы иностранного происхождения (40,8%), либо вообще не имеющие бельгийского гражданства (37,2%). Большинство из них — выходцы из стран за пределами ЕС: Северной Африки, Ближнего Востока и Африки к югу от Сахары.

Тенденция особенно заметна среди молодёжи. Если среди старшего поколения (65+) коренных бельгийцев 85%, то среди детей до 17 лет — лишь чуть больше половины (51,2%). Это значит, демографический сдвиг уже закрепился и будет только усиливаться.

Ранее Илон Маск прокомментировал эту тему в своей соцсети X, отреагировав на пост о том, что три четверти брюссельских детей имеют неевропейские корни. Цифры официальной статистики оказались очень близки к этим оценкам.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

