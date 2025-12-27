Статистика подтвердила слова Маска о «небельгийском» Брюсселе

Тенденция особенно заметна среди молодёжи. Если среди старшего поколения (65+) коренных бельгийцев 85%, то среди детей до 17 лет — лишь чуть больше половины (51,2%). Это значит, демографический сдвиг уже закрепился и будет только усиливаться.