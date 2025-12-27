Губернатор ЯНАО раскрыл, где появится щит безопасности Заполярья

В поселке Сабетта строится Арктический комплексный аварийно-спасательный центр, который станет ключевым «щитом безопасности» в Заполярье. Новый объект возьмет на себя защиту важнейших инфраструктурных узлов и усилит возможности ямальских спасателей, на счету которых за год более полутора тысяч выездов и почти тысяча спасенных жителей Крайнего Севера. О этом в своем telegram-канале заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.