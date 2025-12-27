Губернатор ЯНАО раскрыл, где появится щит безопасности Заполярья

Артюхов поздравил спасателей Ямала с профессиональным праздником.
В поселке Сабетта строится Арктический комплексный аварийно-спасательный центр, который станет ключевым «щитом безопасности» в Заполярье. Новый объект возьмет на себя защиту важнейших инфраструктурных узлов и усилит возможности ямальских спасателей, на счету которых за год более полутора тысяч выездов и почти тысяча спасенных жителей Крайнего Севера. О этом в своем telegram-канале заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.
«В Сабетте возводится Арктический комплексный аварийно-спасательный центр — настоящий щит безопасности в Заполярье. Здесь разместятся ключевые силы, которые обезопасят наши важнейшие инфраструктурные объекты», — написал губернатор в telegram-канале в канун Дня спасателя РФ.
Глава региона подчеркнул, что снабжение подразделения МЧС и Ямалспаса самым необходимым продолжается. В текущем году была закуплена крупная партия дыхательных аппаратов и пожарных рукавов, новые беспилотники, снегоболотоходы и лодки.
Как сообщало URA.RU ранее, завершение строительства инфраструктуры нового Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, расположенного в поселке Сабетта, находится на завершающей стадии. В ноябре текущего года прошла комиссионная проверка состояния всех объектов учреждения. Его открытие должно состоятся в конце первого квартала 2026 года.