«Далеко идущие планы»: отмечен рост масштаба военных приготовлений Латвии на границе

По его словам, Латвия вместе с партнерами по НАТО, в том числе Литвой, Эстонией, Польшей, вынашивает планы создания «единой интегрированной системы укреплений» на границах с Россией и Белоруссией. Касаткин отметил, что так называемая Балтийская оборонительная линия «делается якобы в оборонительных целях, под предлогом мнимой российской угрозы».