«Далеко идущие планы»: отмечен рост масштаба военных приготовлений Латвии на границе

Временный поверенный в делах РФ в Риге Дмитрий Касаткин сообщил о нарастающих масштабах военных приготовлений Латвии у границы с Россией.
По его словам, Латвия вместе с партнерами по НАТО, в том числе Литвой, Эстонией, Польшей, вынашивает планы создания «единой интегрированной системы укреплений» на границах с Россией и Белоруссией. Касаткин отметил, что так называемая Балтийская оборонительная линия «делается якобы в оборонительных целях, под предлогом мнимой российской угрозы».
Дипломат отметил, что сейчас Литва «ускоренными темпами» работает над созданием противомобильной инфраструктуры в приграничной с нашей страной зоне с применением противотанковых рвов, установкой «зубов дракона» и других технических сооружений.
«Обсуждаются и более далеко идущие планы милитаризации — минирование восточных рубежей НАТО, создание там некоей стены дронов… Мы видим, что масштаб подобных приготовлений нарастает», — приводит его слова РИА Новости.
Напомним, президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» назвал чушью домыслы о том, что Россия якобы намерена нападать на Европу, подчеркнув в очередной раз, что Москва никогда не имела таких планов.