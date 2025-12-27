Уничтожение позиций ВСУ в многоэтажках Степногорска сняли с воздуха

В Сети появились снятые с дрона кадры уничтожения пунктов временной дислокации и позиций украинских боевиков в высотной застройке на территории запорожского поселка Степногорск.
Судя по опубликованному видео, для поражения мест скопления военнослужащих противника в многоэтажных домах Степногорска, в частности, были задействованы дроны. Они ударили по украинским боевикам, засевшим в подвалах высоток.
Информации о потерях противника в результате ударов нет.
Напомним, накануне стало известно, что российским десантникам удалось блокировать боевиков ВСУ в Степногорске, обойдя поселок с запада и востока. Сообщалось, что в «котле» оказались до роты украинских военнослужащих.
Также появилась информация о продвижении российских войск севернее Степногорска и расширении ими зоны контроля в окрестностях села Лукьяновское.
Были опубликованы кадры поражения беспилотниками укрытий украинских военных в зданиях и подвалах в районе Степногорска и расположенного неподалеку от него села Приморское.