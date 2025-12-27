Как встретит 2026 год губернатор ХМАО: активный отдых и рабочие поездки

«Забег обещаний» пройдет в пяти муниципалитетах Югры 1 января в полдень. Участники пробегут 2026 метров. Особенность забега в том, что у него нет победителей — каждый человек определяет свои цели для себя сам. Для участия необходима регистрация. Кроме губернатора, в мероприятии традиционно участвуют югорские политэлиты с семьями.