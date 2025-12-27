Как встретит 2026 год губернатор ХМАО: активный отдых и рабочие поездки

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук встретит Новый год в Ханты-Мансийске.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук планирует встретить 2026 год в Ханты-Мансийске. По словам источника URA.RU в политическом истеблишменте, 1 января он по традиции примет участие в «Забеге обещаний», сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.
«Руслан Николаевич будет праздновать Новый год в Ханты-Мансийске. 1 января он по традиции побежит “Забег обещаний”», — уточнили в пресс-службе.
Также глава региона планирует посетить один из югорских муниципалитетов. Кухарук предпочитает активный отдых и старается выкроить время, чтобы провести его на природе с семьей.
«Забег обещаний» пройдет в пяти муниципалитетах Югры 1 января в полдень. Участники пробегут 2026 метров. Особенность забега в том, что у него нет победителей — каждый человек определяет свои цели для себя сам. Для участия необходима регистрация. Кроме губернатора, в мероприятии традиционно участвуют югорские политэлиты с семьями.