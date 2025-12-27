Более 50 стран осудили решение Израиля признать Сомалиленд

Так, главы МИД стран в ходе телефонного диалога осудили решение Израиля, подчеркнув свою поддержку суверенитета Сомали.
«Признание независимости представляет собой опасный прецедент», — заявили в МИД Египта.
Ранее израильское руководство официально признало независимость Сомалиленда. Декларацию подписали премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Сомалиленда.
Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.Читать дальше