Более 50 стран осудили решение Израиля признать Сомалиленд

Решение израильского руководства о признании независимости Сомалиленда осудили Турция, Египет, Сомали, Джибути и комитет Африканского союза, в который входят около 50 государств.

Источник: РИА "Новости"

Так, главы МИД стран в ходе телефонного диалога осудили решение Израиля, подчеркнув свою поддержку суверенитета Сомали.

«Признание независимости представляет собой опасный прецедент», — заявили в МИД Египта.

Ранее израильское руководство официально признало независимость Сомалиленда. Декларацию подписали премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Сомалиленда.

