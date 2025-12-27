Встреча Трампа и Зеленского начнётся в 23:00 мск 28 декабря

Президент США Дональд Трамп 28 декабря проведёт встречу Владимиром Зеленским во Флориде. Об этом сообщается в графике, опубликованном Белым домом.
Согласно документу, двусторонняя встреча начнётся в Палм-Бич в 15.00 по местному времени (23:00 по мск). Вблизи этого курорта находится частная резиденция Трампа Мар-а-Лаго.
Напомним, что 25 декабря Зеленский сообщил, что у него прошли переговоры со специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа, предпринимателем Джаредом Кушнером.
Ранее Владимир Зеленский отметил, что встреча с Трампом может оказать значительное влияние на ситуацию и многое может быть решено до Нового года.
